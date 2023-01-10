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Emniyetin deposundan çalınan 232 bin mermiyle ilgili davada karar

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Emniyetin deposundan çalınan 232 bin mermiyle ilgili davada karar

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü deposundan 232 bin mermi çalınmasına yönelik 4'ü tutuklu, 2'si tutuksuz 6 kişinin yargılandığı davanın karar duruşması, Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Davada sanıklar hakkında karar çıktı.

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232 bin mermiden 9 bin mermiyi çaldığını kabul eden, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü çalışanı Mehmet Akkuzu, karar öncesi yaptığından pişman olduğunu söyledi. Mermiler için devlete 59 bin 400 lira ödediği öğrenilen Akkuzu'ya mahkeme, hırsızlıktan 4 yıl 6 ay, 6136 sayılı kanuna muhalefetten ise 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Aydın’ın Çine ilçesinden gelerek mermileri Mehmet Akkuzu'dan alan Osman Demir'e 8 yıl 6 ay, Osman Demir'in oğlu Sertaç Demir'e de yine 8 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Çine'de mermileri ücret karşılığı alan av bayii sahibi Hakan Girgin'in 6 yıl hapis cezası ile cezalandırılarak tahliye edildiği belirtildi.

Davada tutuksuz yargılanan Mehmet Çelebi ve dedesi Mehmet Çelebi hakkında suçun seri yargılama çerçevesinde kalması nedeniyle, dosya ayrılarak savcılığa gönderildi.

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