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Sneijder'den Weghorst'u kızdıracak sözler: Bu bir şaka olmalı!

Sneijder'den Weghorst'u kızdıracak sözler: Bu bir şaka olmalı!

Galatasaray'ın eski yıldız ismi Wesley Sneijder, Beşiktaşlı Weghorst'un Manchester United ile anılmasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. "Bu bir şaka olmalı!" diyen Sneijder, "O gerçekten Manchester United'ın ihtiyacı olan golcü mü?" dedi.

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Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst'un adı şu sıralar Premier Lig devi Manchester United ile anılırken konuyla ilgili vatandaşı Wesley Sneijder'dan eleştiri geldi.

Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı'nın eski yıldızı, Voetbalprimeur'e verdiği röportajda, Weghorst'un Manchester United seviyesinde bir golcü olmadığını savundu.

"Onun gibi 300 tane forvet var"

Manchester United'ın Weghorst ilgisine, "Şaka olmalı!" şeklinde tepki gösteren Sneijder, "O gerçekten Manchester United'ın ihtiyacı olan golcü mü? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Premier Lig'de onun gibi 300 tane forvet var. Bu bir şaka olmalı, bu gerçekten doğru olamaz" dedi.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 18 resmi maçta 9 gol ve 4 asistlik katkı sunan Weghorst, 2022 Dünya Kupası'nda da 4 maçta 2 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

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