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Macron'la bir araya gelen Nusret, fotoğrafın altına bunu yazdı!

Macron'la bir araya gelen Nusret, fotoğrafın altına bunu yazdı!

Nusret Gökçe sosyal medyada her paylaştığı fotoğrafla gündeme gelmeye devam etti. Dünya Kupası'nda final mücadelesinin bitimiyle sahaya inip futbolcularla fotoğraf çektirme yarışı veren Nusret şimdi de Emmanuel Macron'la bir araya geldi. Nusret, Macron'la birlikte çekilen fotoğrafına 'Bir Cumhurbaşkanı'ndan çok daha fazlası' notunu ekledi.

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'Salt bae' adlı hareketiyle dünya çapında ün kazanan şef Nusret Gökçe, Arjantin'in Dünya Kupası zaferini sahaya inerek kutlamasıyla gündeme gelmişti.

Maçın kahramanı Messi ile de yan yana gelen ve futbolcularla birlikte kupayı kaldırdığı anları sosyal medyada paylaşan Gökçe, şimdi de ünlü Fransız lider ile bir araya geldi.

Nusret böyle yazdı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile buluşan Gökçe, "Bir Cumhurbaşkanı'ndan çok daha fazlası" notunu düştü.

Instagram'da yaklaşık 50 milyon takipçisi olan ünlü ismin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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