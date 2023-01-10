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Çekiçle arkadaşını öldürdü savunması pes dedirtti: Amacım çenesini kırmaktı

Çekiçle arkadaşını öldürdü savunması pes dedirtti: Amacım çenesini kırmaktı

Ankara'da alacak verecek meselesi sebebiyle arkadaşının kafasına çekiçle vurarak öldüren sanık duruşmada, "Amacım öldürmek değil, çenesini kırmaktı" dedi.

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Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya; tutuklu sanık Volkan Aydın, tutuksuz sanık Örsan Ceyhun Aslan ile taraf avukatları katıldı.

Tanıkların beyanlarını dinleyen mahkeme başkanı son olarak sanık Aydın’a söz verdi. Aydın, "Ben kahveye 5 aydır gidiyorum. Kahvede kumar oynattıkları için kimseyi sevmiyorum. Amacım Hasan Hüseyin’i öldürmek değil, çenesini kırmaktı" dedi.

Maktul ile sanık Aydın'ın daha önceden de kavga ettiklerine şahit olduğunu belirten tanık M.K., olaydan 2 gün önce sanığın kavga esnasında cebinden silahı çıkardığını, ateş etmediğini fakat maktule tekme atarak yaraladığını ifade etti.

 Cumhuriyet Savcısı'nın görüşünün ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Aydın'ın mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı 4 Nisan'a erteledi.

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