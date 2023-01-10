İsmail Saymaz müjdeyi verdi: Yedi Kocalı Hürmüz iktidarı geliyor!

Gazeteci İsmail Saymaz, altılı masada yer alan partilerin oy oranlarına bakılmaksızın eşit sayılmasını eleştiren bir yazıyı köşesine taşıdı, İsmail Saymaz, dünyada örneği bulunmayan 'çok-başkanlı' bu sistemi 'Yedi Kocalı Hürmüz' hükümeti olarak isimlendirdi.

Abone ol

Halk TV yazarlarından İsmail Saymaz, 6'lı masanın düşük profilli bir Cumhurbaşkanı aradığını söylerken yüzde 50 artı 1 oy alan cumhurbaşkanının, hangi demokratik kritere göre yüzde 1'lik (DP Genel Başkanı Gültekin Uysal) liderle eşit sayılacağını sorguladı. 6'lı masanın sistemini eleştiren Saymaz, 'Yedi Kocalı Hürmüz Hükümeti' ifadelerini kullandı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, bu konuyu ve gündemde yer alan diğer konuları canlı yayında masaya yatırıyor.