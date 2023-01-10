BIST 4.988
DOLAR 18,78
EURO 20,17
ALTIN 1.131,02
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den resmi açıklama! Samet Akaydın için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den resmi açıklama! Samet Akaydın için görüşmeler başladı

Fenerbahçe, Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın transferi için futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Abone ol

Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Samet Akaydın'ın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakasetas Avrupa yolcusu! La Liga devi talip oldu
Bakasetas Avrupa yolcusu! La Liga devi talip oldu
Manavgatlı yangınzede, Murat Kurum ile anısını anlattı
Manavgatlı yangınzede, Murat Kurum ile anısını anlattı
İYİ Parti, "imza yetkisi" çıkışıyla tartışma yaratan Davutoğlu'nu yalanladı
İYİ Parti, "imza yetkisi" çıkışıyla tartışma yaratan Davutoğlu'nu yalanladı
Tabutunun üzerine örttüler! Dilara'nın yakınları göz yaşlarına boğuldu
Tabutunun üzerine örttüler! Dilara'nın yakınları göz yaşlarına boğuldu
Denizli'de orman yangını çıktı! Meteoroloji uyarmıştı alevler kısa sürede büyüdü
Denizli'de orman yangını çıktı! Meteoroloji uyarmıştı alevler kısa sürede büyüdü
İsmail Saymaz müjdeyi verdi: Yedi Kocalı Hürmüz iktidarı geliyor!
İsmail Saymaz müjdeyi verdi: Yedi Kocalı Hürmüz iktidarı geliyor!
Çocuklardaki o hastalık ihmal edilmemeli! Uzmanı uyardı
Çocuklardaki o hastalık ihmal edilmemeli! Uzmanı uyardı
Çekiçle arkadaşını öldürdü savunması pes dedirtti: Amacım çenesini kırmaktı
Çekiçle arkadaşını öldürdü savunması pes dedirtti: Amacım çenesini kırmaktı
Macron'la bir araya gelen Nusret, fotoğrafın altına bunu yazdı!
Macron'la bir araya gelen Nusret, fotoğrafın altına bunu yazdı!
Sneijder'den Weghorst'u kızdıracak sözler: Bu bir şaka olmalı!
Sneijder'den Weghorst'u kızdıracak sözler: Bu bir şaka olmalı!
Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında, "delilleri polis kararttı" iddiası
Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında, "delilleri polis kararttı" iddiası
Rusya'dan nükleer üçlü açıklaması! Stratejik uçaklar, kıtalararası balistik füzeler ve denizaltılar...
Rusya'dan nükleer üçlü açıklaması! Stratejik uçaklar, kıtalararası balistik füzeler ve denizaltılar...