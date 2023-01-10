Manavgatlı yangınzede, Murat Kurum ile anısını anlattı

Manavgat'taki orman yangınında evi hasar alan ve felçli eşini yalnız bırakmamak için evinden ayrılmayan 80 yaşındaki İbrahim Deniz, "Murat Kurum dünya ve ahirette benim oğlum oldu" dedi.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde yaşanan orman yangınından etkilenen her bir vatandaşın ayrı hikayesi bulunuyor.

Bunlardan biri de 80 yaşındaki İbrahim Deniz.Deniz'in felçli eşiyle yaşadığı ev, yangından etkilenerek kullanılamaz hale geldi.

Yaşlı adam hafızalara, eşine söylediği, "Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam." sözleriyle yer etti.

Eşini yalnız bırakmadı

Olayın ardından bölgede incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaşlı çifti de ziyaret ederek ev sözü verdi.

Bakan Kurum, eşini yalnız bırakmamak için hasar gören evinden ayrılmayan Deniz ile olan anısını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Senin evini 15 günde yapacağız"

Paylaşıma da, "O, yangında eşini bırakmadı, biz de bundan sonra onları bırakmayız." notunu düştü.

Adem Metan'ın YouTube'da yaptığı Peki Sonra? programına konuk olan Kurum, burada Deniz'e yeni ev yapmalarının hikayesini de şu sözlerle anlattı:

"İbrahim Amca sen niye burada duruyorsun, burada durma dedim. 'Ben eşimi yalnız bırakmam' dedi. Eşi felçli olduğundan nerdeyse eşiyle birlikte yanıyorlarmış. Eşini çıkaramamış. Komşularıyla birlikte felçli eşini dışarı almışlar. Öyle kurtulmuş İbrahim Amca ve eşi. 'Gel bu evi yıkalım, sana yenisini yapalım' dedim. 'Yok, ben evimi yıktırmam' dedi. 'İbrahim Amca tamam sana bir ev burada kalsın, sana bir konteyner vereceğiz, senin evini 15 günde yapacağız tamam mı?' dedim. 'Tamam, öyle olursa olur' dedi. Hızlıca evini yaptık."

"Murat Kurum dünya ve ahirette benim oğlum oldu"

İbrahim Deniz ise videoda, olay anını ve Bakan Kurum ile görüşmelerini şu sözlerle aktardı: "Hanımı çekeyim dedim. Hanım, 'Sen git' dedi. Ben de 'Öleceksek ikimiz ölelim.' dedim Üstüne bir kapandım ateş gelmesin diye ama felçli olduğundan çıkaramadım. Hiç böyle bir şey görmedim ben. Böyle bir alev görmedim. Biz severek evlendik, onu çıkaramadığım eve alevlerin geldiği an aklımdan çıkmıyor. Murat Kurum geldi sonra. Murat Kurum manevi oğlum, dünya ve ahirette benim oğlum oldu. Onu ben unutamam. Canımı istese canım veririm, şu an hiç esirgemem. Murat Kurum, kendi ellerimle söndürdüğüm tek odaya girdi. Su çekerek kurtardım o odayı. Murat Kurum oğlum, evimi 19 günde yaptırdı. O gün benim oğlum oluverdi. Bizim çocuğumuz da yok. Murat Kurum olmasa bu evde ben oturamam. Ondan Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Allah güç versin. Devletimizden Allah razı olsun."