Tabutunun üzerine örttüler! Dilara'nın yakınları göz yaşlarına boğuldu

KARTAL’da eski sevgilisi olduğu iddia edilen Mustafa P. tarafından, arkadaşı Cansu Demirel ile birlikte öldürülen 23 yaşındaki Dilara Gültay son yolculuğuna uğurlandı. Demirel'in tabutuna örtüldüğü gibi Dilara Gültay'ın da tabutuna beyaz duvak örtüldü.

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Pendik’te bir noterde katiplik yapan 23 yaşındaki Dilara Gültay ile Cansu Demirel'in cansız bedenleri, dün sabah saatlerinde Kartal'da bir dairede bulundu. Olayın zanlısı Mustafa P.polis tarafından gözaltına alındı.

Üsküdar Şakirin Camii’ne, tıpkı Cansu Demirel gibi beyaz duvak örtülmüş tabutla naaşı getirilen Dilara Gültay’ın cenazesine ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Ailesi ve sevenleri Gültay'ın cenazesinde gözyaşı döktü. Gültay’ın cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatape Mezarlığı’na defnedildi.