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Bakasetas Avrupa yolcusu! La Liga devi talip oldu

Bakasetas Avrupa yolcusu! La Liga devi talip oldu

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas'a La Liga ekiplerinden Valencia talip oldu.

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Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas'a talip var.

İspanya'da yayın yapan internet sitesi Relevo, Valencia'nın transfer listesinde Bakasetas'ın olduğunu yazdı.

Habere göre, orta sahaya takviye yapmayı planlayan Valencia, Florian Grillitsch için Ajax'ın kapısını çaldı ancak Hollanda ekibi bu teklifi veto etti.

Florian Grillitsch konusunda istediğini alamayan Gennaro Gattuso'nun ekibi, orta sahaya Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'ı takviye etmek istiyor.

İlk etapta kiralamak istiyorlar

İddiaya göre Valencia ilk planda oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. İspanyol ekibi satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiraladıktan sonra performansına bağlı olarak Yunan yıldızı kalıcı olarak transfer etmeyi düşünüyor.

Valencia, La Liga'da topladığı 19 puanla 11. sırada yer alıyor.

2021'in Ocak ayında Alanyaspor'dan 3 milyon Euro bedelle Trabzonspor'a transfer olan Bakasetas bu sezon 25 maçta 9 gol atıp 9 asist yaptı.

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