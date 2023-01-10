Almanya'da kömür madeni protestosunda polisten eylemcilere sert müdahale

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkan yüzlerce iklim aktivisti protesto düzenledi. Polis, göstericileri yaka paça gözaltına aldı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında Ukrayna'nın yanında yer alan Avrupa'da enerji krizi yaşanıyor. Avrupa ülkeleri, geçen kıştan bugüne yaşadığı doğalgaz sorununa kendince çözüm arayıp, tasarrufa yöneldi. Avrupa ülkelerinde kömüre ilgi arttı.

Bunun üzerine Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde bulunan Lützerath'da linyit kömürü çıkartılıyor.

Ancak çevre aktivistleri bu duruma karşı..

İklim aktivistlerinden protesto

Yüzlerce iklim aktivisti, enerji firması RWE tarafından işletilen Garzweiler madenini genişletilmesi amacıyla Luetzerath köyünün yıkılmasını protesto etti.

Göstericiler, Almanya’nın iklim politikasında gerileme yaşandığını belirterek, RWE’nin bölgeye girmeye çalışan araçlarını engelledi. Bazı göstericiler, kazdıkları çukurlarda otururken, bazıları ise kurdukları ahşap yapıların üzerine çıktı.

Polisten sert müdahale

Polis, protestocuları dağılmaları konusunda uyarmasının ardından yaka paça gözaltına aldı.

Kaç göstericinin gözaltına alındığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Madenden her yıl yaklaşık 25 milyon ton linyit çıkarılıyor

Öte yandan Bölge Mahkemesi, dün arazisi ve evleri artık RWE'ye ait olan köyün boşaltılmasına yönelik daha önceki bir kararı onamıştı.

RWE, Garzweiler madeninden her yıl yaklaşık 25 milyon ton linyit çıkarıyor.