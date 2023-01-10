BIST 4.988
DOLAR 18,77
EURO 20,17
ALTIN 1.133,04
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi keyifsiz başladı!

Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi keyifsiz başladı!

Spor Toto Süper Lig'de, Alanyaspor karşısında 5-0'lık ağır bir yenilgi alan Trabzonspor, sahasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına Abdullah Avcı yönetiminde moralsiz başladı.

Abone ol

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor maçında oynayan oyuncuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncular teknik ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından 5’e 2 gerçekleştirdi. Antrenman dayanıklılık çalışması ve çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, 12 Ocak Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Abdullah Avcı rapor sunacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, deplasmanda oynanan ve 5-0 kaybedilen Alanyaspor maçı sonrası geniş bir rapor hazırlayacak.

İlk olarak teknik ekibiyle bir toplantı yapan deneyimli çalıştırıcı buradan çıkan sonucu yönetim kuruluna sunacak.

Yönetim Kurulunun vereceği karar sonrasında Abdullah Avcı ve ekibi izlenecek yol haritasını belirleyecek. Yaşananlar sonrası yönetim ve teknik ekibin aceleci karar vermeme noktasında fikir birliğine vardıkları öğrenildi.

Uğurcan Çakır konuştu

Trabzonspor Takım kaptanı Uğurcan Çakır, bu akşam gerçekleştirilen antrenman öncesinde takım arkadaşlarıyla kısa bir konuşma yaptığı öğrenildi.

Yaşanan sürecin ve alınan 5-0'lık mağlubiyet kendilerine yakışmadığını bir an önce durumu düzeltmeleri gerektiği noktasında takım arkadaşlarıyla fikir-alışverişinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da kömür madeni protestosunda polisten eylemcilere sert müdahale
Almanya'da kömür madeni protestosunda polisten eylemcilere sert müdahale
Bakan Akar gazilerle bir araya geldi! Erdoğan'a büyük övgü
Bakan Akar gazilerle bir araya geldi! Erdoğan'a büyük övgü
Çin'de Türkiye şaşkınlığı! Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerine ilgi artıyor
Çin'de Türkiye şaşkınlığı! Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerine ilgi artıyor
Fenerbahçe'den resmi açıklama! Samet Akaydın için görüşmeler başladı
Fenerbahçe'den resmi açıklama! Samet Akaydın için görüşmeler başladı
Bakasetas Avrupa yolcusu! La Liga devi talip oldu
Bakasetas Avrupa yolcusu! La Liga devi talip oldu
Manavgatlı yangınzede, Murat Kurum ile anısını anlattı
Manavgatlı yangınzede, Murat Kurum ile anısını anlattı
İYİ Parti, "imza yetkisi" çıkışıyla tartışma yaratan Davutoğlu'nu yalanladı
İYİ Parti, "imza yetkisi" çıkışıyla tartışma yaratan Davutoğlu'nu yalanladı
Tabutunun üzerine örttüler! Dilara'nın yakınları göz yaşlarına boğuldu
Tabutunun üzerine örttüler! Dilara'nın yakınları göz yaşlarına boğuldu
Denizli'de orman yangını çıktı! Meteoroloji uyarmıştı alevler kısa sürede büyüdü
Denizli'de orman yangını çıktı! Meteoroloji uyarmıştı alevler kısa sürede büyüdü
İsmail Saymaz müjdeyi verdi: Yedi Kocalı Hürmüz iktidarı geliyor!
İsmail Saymaz müjdeyi verdi: Yedi Kocalı Hürmüz iktidarı geliyor!
Çocuklardaki o hastalık ihmal edilmemeli! Uzmanı uyardı
Çocuklardaki o hastalık ihmal edilmemeli! Uzmanı uyardı
Çekiçle arkadaşını öldürdü savunması pes dedirtti: Amacım çenesini kırmaktı
Çekiçle arkadaşını öldürdü savunması pes dedirtti: Amacım çenesini kırmaktı