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HABER /  POLİTİKA

Akşener ve Yavaş'ı veto eden HDP bir isme yeşil ışık yaktı.

Akşener ve Yavaş'ı veto eden HDP bir isme yeşil ışık yaktı.

6'lı masada adaylık karmaşası sürüyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e kapıları kapatan HDP, 6'lı masadan bir ismin adaylığına olumlu baktı.

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HDP'li Saruhan Oluç TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaretinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına HDP olarak nasıl baktıklarına ilişkin yöneltilen soruya Oluç, " Kemal Kılıçdaroğlu, çok değerli bir ana muhalefet partisi lideri" dedi.

"Çok değerli bir ana muhalefet lideri"

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına HDP olarak nasıl baktıklarına ilişkin yöneltilen soruya, "Biz şunu hiç doğru bulmadık, bulmayız da. Altılı Masa'nın adayları hakkında konuşup, şu kişi aday olsun demeyi dışarıdan bir dayatma yapmayı siyasi saygı açısından da uygun görmeyiz. Elbette ki Kemal Kılıçdaroğlu, çok değerli bir ana muhalefet partisi lideri. Bizim açımızdan net. Bunu her zaman söyleriz. Ama adaylığı konusunda bir şey söylememiz Altılı Masa'ya da saygısızlık olur. Bu konuda o yüzden dikkatli davranmaya özen gösteriyoruz" diye yanıt verdi.

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