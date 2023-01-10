Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölücü terör örgütü PKK’nın Irak topraklarındaki mevcudiyetine son verilmesinin Irak'ın da menfaatine olduğu dile getirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, önümüzdeki dönemde ikili ve bölgesel işbirliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

Pkk'nın başının ezilmesi Irak'ın da çıkarına

Irak'ın huzur, istikrar ve toprak bütünlüğüne Türkiye'ninki kadar önem verdiklerini belirten Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK’nın Irak topraklarındaki mevcudiyetine son verilmesinin bu ülkenin milli güvenlik menfaatlerinin de gereği olduğunu söyledi.