BIST 4.988
DOLAR 18,77
EURO 20,16
ALTIN 1.133,11
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölücü terör örgütü PKK’nın Irak topraklarındaki mevcudiyetine son verilmesinin Irak'ın da menfaatine olduğu dile getirildi.

Abone ol

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, önümüzdeki dönemde ikili ve bölgesel işbirliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

Pkk'nın başının ezilmesi Irak'ın da çıkarına

Irak'ın huzur, istikrar ve toprak bütünlüğüne Türkiye'ninki kadar önem verdiklerini belirten Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK’nın Irak topraklarındaki mevcudiyetine son verilmesinin bu ülkenin milli güvenlik menfaatlerinin de gereği olduğunu söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
HDP'li Mithat Sancar: PKK ile ilişkimiz yok
HDP'li Mithat Sancar: PKK ile ilişkimiz yok
Demir Yumruk davasında tutuklu sanık kalmadı
Demir Yumruk davasında tutuklu sanık kalmadı
Mithat Sancar: 6'lı masa diyaloğa geçerse hayır demeyiz
Mithat Sancar: 6'lı masa diyaloğa geçerse hayır demeyiz
Akşener ve Yavaş'ı veto eden HDP bir isme yeşil ışık yaktı.
Akşener ve Yavaş'ı veto eden HDP bir isme yeşil ışık yaktı.
Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi keyifsiz başladı!
Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi keyifsiz başladı!
Almanya'da kömür madeni protestosunda polisten eylemcilere sert müdahale
Almanya'da kömür madeni protestosunda polisten eylemcilere sert müdahale
Bakan Akar gazilerle bir araya geldi! Erdoğan'a büyük övgü
Bakan Akar gazilerle bir araya geldi! Erdoğan'a büyük övgü
Çin'de Türkiye şaşkınlığı! Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerine ilgi artıyor
Çin'de Türkiye şaşkınlığı! Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerine ilgi artıyor
Fenerbahçe'den resmi açıklama! Samet Akaydın için görüşmeler başladı
Fenerbahçe'den resmi açıklama! Samet Akaydın için görüşmeler başladı
Bakasetas Avrupa yolcusu! La Liga devi talip oldu
Bakasetas Avrupa yolcusu! La Liga devi talip oldu
Manavgatlı yangınzede, Murat Kurum ile anısını anlattı
Manavgatlı yangınzede, Murat Kurum ile anısını anlattı
İYİ Parti, "imza yetkisi" çıkışıyla tartışma yaratan Davutoğlu'nu yalanladı
İYİ Parti, "imza yetkisi" çıkışıyla tartışma yaratan Davutoğlu'nu yalanladı