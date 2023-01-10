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HDP'li Mithat Sancar: PKK ile ilişkimiz yok

HDP'li Mithat Sancar: PKK ile ilişkimiz yok

PKK'nın siyasal sözcülüğünü yapan HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, terör örgütüyle ilişkilerinin olmadığını ve partisinin barış için bir güvence olduğunu belirtti.

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Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP, bir bir ortaya çıkan Kandil ile bağlantılarının olmadığını savunmaya devam ediyor..

Yaptığı konuşmalarında her fırsatta PKK'nın sözcülüğünü dile getiren HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Habertürk canlı yayınında bu ithamları yalanladı..

"PKK ile bağımız yok"

Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında soruları yanıtlayan Sancar, PKK ile partisinin hiçbir ilişkisinin olmadığını vurgulayarak "Biz demokratik siyaset yapıyoruz" dedi.

"HDP barış için güvence olan bir parti"

Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Askeri vesayet diye bir şey yok. Bizim parti meclisimiz 100 kişiden oluşuyor, her toplantımız 8 saat sürüyor. Burada yapılan tartışmalarla üretiliyor politikalar. Aslında bunun karşılığı kalmadı. İktidar istediği zaman kullanıyor, istemediği zaman askıya alıyor.

HDP gerçekten barış için güvence olan bir partidir. Bu kadar açık söyleyeyim, bizim PKK ile herhangi bir bağımız yok, bu kadar açık."

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