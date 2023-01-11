BIST 4.988
DOLAR 18,78
EURO 20,16
ALTIN 1.133,46
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren tezahürat yapan 5 kişi hakkında hapis istemi

Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren tezahürat yapan 5 kişi hakkında hapis istemi

Kadıköy'de, Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli tezahüratta bulunduğu iddia edilen 5 şüpheli hakkında, 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Abone ol

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 Ağustos 2022'de bir grup taraftarın Cumhurbaşkanı'na yönelik küfürlü sözlerle tezahüratta bulunduğu görüntülerin bazı haber sitelerinde yayımlanmasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Suça konu olan videoyu çeken şüpheli Berkan O'nun bunu sosyal medya hesabından da paylaştığı aktarılan iddianamede, 5 şüphelinin maçın oynanacağı gün Kadıköy Osmanağa Mahallesi Ziya Bey Sokak'taki bir restoranın içerisinde ve önünde Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli tezahüratta bulundukları kaydedildi.

İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden Berkan O, taraftarların ve ortamın ambiyansını göstermek için o videoyu paylaştığını öne sürdü.

Polis memuru olduğu öğrenilen şüphelilerden İsa C. ise olay günü alkollü olduğunu ve yoldan geçen taraftarların Fenerbahçe lehine, diğer takımların aleyhine ettiği tezahüratlara katıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren tezahüratta bulunmadığını savundu.

İddianamede dosyaya giren ve çözümü yapılan görüntülerle suçun sabit olduğunun anlaşıldığına vurgu yapılarak 5 şüphelinin, "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçunu işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Taksim patlaması planlayıcısı Bilal Hassan'ı yurtdışına kaçıran kişi yakalandı
Taksim patlaması planlayıcısı Bilal Hassan'ı yurtdışına kaçıran kişi yakalandı
Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! Resmen açıklandı
Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! Resmen açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı ile kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı ile kritik görüşme
HDP'li Mithat Sancar: PKK ile ilişkimiz yok
HDP'li Mithat Sancar: PKK ile ilişkimiz yok
Demir Yumruk davasında tutuklu sanık kalmadı
Demir Yumruk davasında tutuklu sanık kalmadı
Mithat Sancar: 6'lı masa diyaloğa geçerse hayır demeyiz
Mithat Sancar: 6'lı masa diyaloğa geçerse hayır demeyiz
Akşener ve Yavaş'ı veto eden HDP bir isme yeşil ışık yaktı.
Akşener ve Yavaş'ı veto eden HDP bir isme yeşil ışık yaktı.
Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi keyifsiz başladı!
Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi keyifsiz başladı!
Almanya'da kömür madeni protestosunda polisten eylemcilere sert müdahale
Almanya'da kömür madeni protestosunda polisten eylemcilere sert müdahale
Bakan Akar gazilerle bir araya geldi! Erdoğan'a büyük övgü
Bakan Akar gazilerle bir araya geldi! Erdoğan'a büyük övgü
Çin'de Türkiye şaşkınlığı! Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerine ilgi artıyor
Çin'de Türkiye şaşkınlığı! Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerine ilgi artıyor
Fenerbahçe'den resmi açıklama! Samet Akaydın için görüşmeler başladı
Fenerbahçe'den resmi açıklama! Samet Akaydın için görüşmeler başladı