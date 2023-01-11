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Fenerbahçe Beko galibilet hasretine Atina'da son verdi

Fenerbahçe Beko galibilet hasretine Atina'da son verdi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u uzatmada 94-88 yendi.

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OAKA Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-18 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 39-36 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü koruyan Panathinaikos, final periyoduna da 59-51 önde gitti. Sarı-lacivertliler, bitime 24 saniye kala Marko Guduric'in üç sayılık isabetiyle 78-78 eşitliği yakaladı ve maçı uzatmaya taşıdı.

Fenerbahçe Beko, uzatma periyodunda 94-88'lik skorla galip geldi.

Maç boyunca ribauntlarda çok zorlanan Fenerbahçe Beko, rakibine 26'sı hücum olmak üzere 45 ribaunt verdi.

Konuk takımda Nigel Hayes-Davis, 24 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Yunanistan temsilcisinde Dwayne Bacon'ın 27 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

Beş maç sonra kazanan sarı-lacivertliler, 11 galibiyete ulaştı. Panathinaikos ise art arda 6 olmak üzere 12. mağlubiyetini yaşadı.

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