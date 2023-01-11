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Zincir marketlerden sonra sıra o sektörde peş peşe sabitleme haberleri geliyor

Zincir marketlerden sonra sıra o sektörde peş peşe sabitleme haberleri geliyor

Zincir marketlerin 'fiyat sabitleme' kampanyası diğer sektörlere de yansımaya başladı. Halkaya son olarak tekstil sektörü de dahil oldu. Aynı kampanyanın beyaz eşya sektöründe de olması bekleniyor.

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Pandemi ve döviz fiyatlarındaki artışı bahane ederek 2022 başında stok biriktiren, ellerindeki ürünü de fahiş zamla satan, daha sonra akaryakıtın düşmesi, döviz kurunun stabil hareket etmesi, girdi maliyetlerinin inmesine rağmen geri adım atmayan sektörler harekete geçti.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, "Zincir marketlerde yaşanan fiyatların sabitlenmesi konusunu bu yıl kendi sektörümüzde de göreceğiz. Fiyat etiketleri üzerindeki artışı bu yıl görmeyeceğiz. İhracatta daralma yaşadık, fiyatları sabit tutarak elimizdeki stoku eriteceğiz" diye konuştu.

Beyaz eşya da yolda

Stok probleminin en ciddi yaşandığı sektörlerin başında özellikle beyaz eşya geliyor. Pandemiden sonra depoları yüksek maliyetlerle dolduran sanayiciler, navlun fiyatları da düşünce telaşa kapıldı.

"Maliyetlerin belirginleşmesini bekliyoruz"

Sabah gazetesinin haberine göre 2023'te TL'de değer artışı beklediklerini belirten Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger ise "Bu yıl işgücü ve enerji girdi maliyetlerimizin belirginleşmesini, TL'nin değerlemesini bekliyoruz" dedi.

"Yeni sektörleri de kapsayacağını düşünüyorum"

İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel de marketlerin fiyatı sabitlemesinin piyasaya olumlu yansıdığını belirterek, "Asgari ücret artışı, Kredi Garanti Fonu'nun devreye girmesi ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeler de olumlu. Bu üçü piyasaya çok ciddi anlamda sıcak para katacak. Alım gücünün artmasıyla beraber esnaf daha çok kazanacak. Aslında fiyat sabitleme ile bu süreç birbirini çok iyi tamamlayacak. O nedenle ben fiyat sabitlemenin hem süresinin uzayacağını hem de yeni sektörleri de kapsayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Bir taraftan stok eritme telaşı olurken diğer taraftan kapasite artırmayı düşünen de var. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Güven Karaca küresel piyasalarda birçok firmanın enflasyonist dönemlerde küçülmeye gittiğini, kendilerinin ise kapasite artışı sağlayacaklarını söyledi.

Karaca, "2024 yılının ikinci yarısında küresel piyasalarda olumlu gelişmeler olacağını düşünüyorum. O gün geldiğinde optimum kapasite ile talepleri karşılama noktasında hazır olacağız" dedi.

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