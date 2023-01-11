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Mersin'de FETÖ operasyonu! Rüya içerikli 'umut' mesajları gönderilmiş

Mersin'de FETÖ operasyonu! Rüya içerikli 'umut' mesajları gönderilmiş

MERSİN'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü güncel yapılanmasında olduğu öne sürülen ve gözaltı kararı verilen 15 şüpheliye şafak operasyonu düzenlendi.

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Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından planlı yürütülen çalışmalarla FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik uzun süreli takipler gerçekleştirilerek, örgüt mensubu olduğu öne sürülen 15 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

Söz konusu şüphelilere yönelik, suç unsurlarının ele geçirilmesi ve eylem ve faaliyetlerine son verilmesi amacıyla 120 polisin katılımıyla dron destekli eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı.

Örgütü diri tutmak için umut mesajları gönderiyorlarmış

Güncel yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonlarla zayıflayan örgütün, dağılmamak ve mensuplarının aidiyet duygusunu pekiştirmek için kriptolu yazışma uygulamaları üzerinden rüya içerikli 'umut' mesajları gönderdiği tespit edildi.

Ayrıca, örgütün öğrenci yapılanmasında yönetici olarak bulunan bir şüpheli hakkında aynı zamanda PKK/KCK Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak suçundan da soruşturma yürütüldüğü tespit edildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Söz konusu şüphelilerin adreslerinde aramalar sürüyor.

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