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Tekirdağ'da korkunç olay! polis ekipleri eve girdi dehşete düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da korkunç olay! polis ekipleri eve girdi dehşete düştü

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir şahıs, sevgilisini bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini asarak intihar etti.

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Olay, merkez ilçeye bağlı Eskicami-Ortacami Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

İddiaya göre, gelen bir ihbar üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde A.A. (24) isimli kadını bıçaklanarak öldüğünü ve sevgilisi olan B.G.'yi (26) ise evde asılı halde buldu.

Yapılan inceleme sonrasında iddiaya göre B.G.'nin henüz bilinmeyen bir sebeple sevgilisi A.A.'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini asarak intihar ettiği belirlendi. Polis ve savcılık incelemesinden sonra cenazeler, hastane morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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