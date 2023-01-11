Fransa'da yeni emeklilik reformu emeklilik yaşı yükseldi

Fransa'da kademeli olarak yükselecek olan yasal emeklilik yaşı 2030 yılında 64'e çıkacak. Tam emeklilik için 2035 yerine 2027'den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.

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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti iktidardaki en zorlu sınavlarından birini veriyor.

Başbakan Elisabeth Borne uzun zamandır beklenen ve en tartışmalı konuların başında gelen emeklilik yasası hakkında yapmayı planladıkları reformu kamuoyu ile paylaştı.

Başbakan Borne'un yaptığı açıklamaya göre kademeli olarak yükselecek olan yasal emeklilik yaşı 2030 yılında 64'e çıkacak.

Tam emeklilik için 2035 yerine 2027'den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.

Bir diğer deyişle, vatandaşların tam emekli maaşı alabilmesi için 2027 yılı itibarıyla 43 yıl çalışmış olması şartı getirilecek.

Emeklilik reformunun 2030'da sistemin 'dengesini' garanti altına almayı amaçladığını savunan Başbakan Borne, "Bugün emeklilik sistemimizi dengelemek için adil bir proje sunuyoruz." ifadesini kullandı.

"Emeklilik sistemimizi değiştirmenin Fransızların kafasında soru işaretleri ve korkular yarattığının farkındayım" diyen Borne, hükümetin vatandaşları söz konusu reformun gerekli olduğuna ikna etmek için çalışacağını ifade etti.

Ülkenin önde gelen sendikalarının başkanları ilerleyen saatlerde bir araya gelerek yasaya nasıl tepki verileceğini görüşecek.

Bu arada Macron ve Borne'un mutlak çoğunluğa sahip olmadıkları Parlamento'da söz konusu reformu kabul ettirmeleri gerekecek.

Öte yandan Odoxa tarafından yapılan bir anankete göre her beş vatandaştan dördünün karşı çıktığı ve uzun süredir ertelenen emeklilik yaşının 64'e yükseltilmesi, dar gelirli kesimin zaten geçim sıkıntısı çektiği bir dönemde gerçekleşiyor.

2017'de cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Macron bu tarihten beri Fransızların "daha fazla çalışması gerektiğine" inandığını sık sık tekrarlıyor ve emeklilik sisteminin düzenlenmesi gerektiği konusunda bastırıyor.

Ancak özellikle 'Sarı Yeleklilerin' protestoları ve Covid-19 salgını nedeniyle 2020'deki ilk reform girişiminde başarılı olamayan Fransız lider, geçen nisanda ikinci defa seçilmesinin ardından emeklilik reformunu ajandasının yeniden ilk sırasına yerleştirdi.

Bununla birlikte haziran ayındaki milletvekili seçimlerinde mecliste partisinin çoğunluğu kaybetmesi Cumhurbaşkanının elinin zayıflamasına neden oldu.