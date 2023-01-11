İndirim geldi akaryakıt fiyatları değişti! Benzin ve motorin ne kadar oldu?

2023 yılının ilk akaryakıt indirimi geldi. 63 kuruş indirim gelen benzinin litresi İstanbul'da 18 lira seviyelerine geriledi.

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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 63 kuruş indirim geldi.

Ne kadar oldu?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira 89 kuruşa, Ankara'da 19 lira 11 kuruşa, İzmir'de 19 lira 8 kuruşa düştü.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.