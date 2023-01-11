Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrıldı! 'Ahmak'tan sonra 'o arkadaş' davası açılıyor

YSK üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma açıldı. Bu sefer de İmamoğlu, 'o arkadaş' dediği için savcı tarafından ifadeye çağrıldı...

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YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı 'Ahmak Davası'nda 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak karar verilen Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya “hakaret” ettiği gerekçesiyle bir kez daha hakim önüne çıkıyor. 25 Ekim tarihinde “Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programında” Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında bir gerginlik yaşanmıştı.

O arkadaş, nezaketsiz, provokasyona gelmiş

Açılış konuşmasını yapan Yazıcı’dan sonra konuşma yapmak üzere sahneye gelen İmamoğlu, konuşmasından önce salon meydana gelen gerginliğe yönelik “O arkadaş burayı germeye gelmiş, bırakın. Nezaketsiz, provokasyon yapmaya devam ediyor, kötü söz sahibine aittir” demişti.

Arkadaş gergin, saniyede bir öksürüyor

İmamoğlu daha sonra sözlerine şu şekilde devam etmişti: “Arkadaş provakasyona devam ediyor, ilgilenmeyin. Kötü söz sahibine aittir. Zaten arkadaş gergindi, saniyede bir öksürüyordu. Belli ki kendini kurmuş. Twitter belediyeciliği yapıyor. Twitter Belediye başkanlığı yapıyor.”

Yazıcı dava açtı, savcı çağırdı

Bu ifadeler üzerine Yazıcı, İmamoğlu’na “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” “Suç işlemeye tahrik” “Hakaret” “İftira” suçlarından dava açtı. Savcılık da Ekrem İmamoğlu'nu şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.