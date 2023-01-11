Ekrem İmamoğlu Financial Times'a seçim tahminini açıkladı! Erdoğan'ın partisi acılı bir...

18 Haziran'da yapılacak seçimlerin öne alınmasının kesinleşmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times'a konuştu. İmamoğlu, "Erdoğan’ın partisi AK Parti çok büyük yenilgi alacak" dedi...

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times’a konuştu. Türkiye seçim atmosferine girerken Financial Times’tan Ayla Jean Yackley’e konuşan İmamoğlu'nun görüşleri, “Türkiye’de muhalefet lideri siyasi yasağın demokrasiyi baltaladığını söyledi” başlığıyla haber oldu. Haberde, “İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçmenin Recep Tayyip Erdoğan’ın partisini sandıkta cezalandıracağını öngörüyor” ifadesi yer aldı.

Acılı bir ekonomik kriz yüzünden...

Makalede, “Türkiye’de cumhurbaşkanlığı için potansiyel adaylardan biri olan İmamoğlu, Erdoğan’ın partisinin demokrasiyi engelleme girişimi yüzünden büyük bir yenilgiye uğrayacağını söyledi. İmamoğlu, anketlerde acılı bir ekonomik kriz yüzünden desteği azalan Erdoğan’ın önünde çıkıyor. İmamoğlu aday olacağını hiçbir zaman açıklamasa da Aralık ayında verilen ceza seçimi değiştirebilir” denildi.

Bu hükümet sandıkta ağır bir yenilgi alacak

İmamoğlu, “Onlar demokrasiyi baltalıyorlar ve kelimenin tam anlamıyla insanların seçme özgürlüğünü reddediyorlar. Seçmen 2023 seçimlerinde sandıktan buna yanıt verecektir ve bu hükümet ağır bir yenilgi alacaktır” dedi.

Cezanın sebebi İstanbul'u kaybetmeleri

Bu yıl yapılacak seçimin Erdoğan için en zor seçim olacağını aktaran Financial Times, İmamoğlu’nun farklı gruplardan seçmenin desteğini alabildiğine de dikkat çekti. İmamoğlu gazeteye, “Bana verilen ceza hükümetin İstanbul’u kaybederek yaşadığı büyük travmadan kaynaklanıyor” dedi.

Kimse onlara karşı çıkmasın istiyorlar

Röportajın sonunda ise İmamoğlu, “Yargının ne kadar politize olduğunu görmek için sadece benim davama bakmanıza gerek yok. Bu durum demokrasiyi etkiliyor. Türkiye’de ilgili kurumlara dikte eden baskıcı bir mentalite var. Kimsenin onlara karşı olmasını istemiyorlar” ifadesini kullandı.