Facebook'tan buldu hayatı cehennem oldu! Artık belden aşağısı tutmuyor

Bursa'da yaşayan 35 yaşındaki Rahman E.'nin hayatı, Facebook'ta kendini fizyoterapist olarak tanıtan G.K. ile tanışmasıyla karardı. Genç adamın yanlış uygulama sonucu bel fıtığı patladı, belden aşağısı tutmaz oldu. 8 yıllık işinden olduğunu söyleyen Rahman E. "Kredilerimi ödeyemedim, geçimimi sağlayamadım. Ağır depresyon geçirdim. Yanlış uygulama sonucu belimden aşağı uyuşuklukla yaşamak zorunda kaldım" dedi.

Abone ol

Bursa'da yaşayan Rahman E., gördüğü tedaviye rağmen bel fıtığı şikayetleri geçmeyince Facebook'ta kendini fizyoterapist olarak tanıtan G.K.'ya başvurdu. Bir hafta arayla 4 seans alan adamın bel fıtığı, yanlış tedavi sonucunda patlayıp sıvı omurilik sinirlerine baskı yaptı. Belden aşağısı tutmayan adamın hayatı kabusa dönüştü.

8 yıllık işinden olduğunu söyleyen Rahman E. "Kredilerimi ödeyemedim, geçimimi sağlayamadım. Ağır depresyon geçirdim. Yanlış uygulama sonucu belimden aşağı uyuşuklukla yaşamak zorunda kaldım" dedi.

Facebook'tan buldu, hayatı karardı

Bursa'da yaşayan ve bir otomotiv şirketinde çalışan Rahman E. (35), gördüğü tedaviye rağmen bel fıtığı şikâyetleri sürünce Facebook'ta kendini fizyoterapist olarak tanıtan G.K.'ya başvurdu.

2020'nin Kasım ayında G.K.'nın İstanbul Kadıköy'deki muayenehanesine giden Rahman E., bir hafta arayla 4 seans aldı. Her seans için 600 lira ödedi. Yurtdışında eğitim aldığını söyleyen G.K., Rahman E.'nin belini çekti.

Sosyal medyada görüp katıldı, hayatı kabusa dönüştü! 'İnsanlar benim düştüğüm duruma düşmesinler'

Belden aşağısı tutmaz oldu

Bu sırada fıtığı patlayan adamın fıtık içindeki sıvı omurilik sinirlerine baskı yaptı. Bursa'ya dönen Rahman E.'nin belden aşağısı tutmaz oldu. Apar topar ameliyat olan Rahman E., ameliyata rağmen sağlığına kavuşamadı.

8 yıllık işimden oldum

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Rahman E., "7 ay rapor aldım, işe gidemedim. 8 yıllık işimden oldum. Kredilerimi ödeyemedim, geçimimi sağlayamadım. Ağır depresyon geçirdim. Yanlış uygulama sonucu belimden aşağı uyuşuklukla yaşamak zorunda kaldım. G.K. 'Özür dilerim, maddi ve manevi arkandayım' dedi ancak bir daha aramadı" dedi.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre ifadesi alınan G.K. ise Uzakdoğu'da masaj eğitimi aldığını ve terapistlik yaptığını, uygulamalar sonucu çok sayıda kişinin rahata erdiğini söyleyerek suçlamayı reddetti.

Tedavi merkezini kapattığı belirtilen G.K.'nın tedavi yetkisinin bulunmadığı belirlendi. Diploması olmadığı halde hasta tedavi eden G.K. için 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.