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Duyanların kanı dondu! 12 yaşındaki çocuk, 9 yaşındaki kardeşini öldürdü!

Duyanların kanı dondu! 12 yaşındaki çocuk, 9 yaşındaki kardeşini öldürdü!

Kan donduran olay ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Tulsa kentinde yaşandı. 12 yaşındaki çocuk, 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

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ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde kan donduran bir olay yaşandı. Tulsa Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, geçtiğimiz cuma yerel saatle 23.43'te alınan ihbar üzerine bir eve gidildiği belirtildi.

Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin bıçaklanan bir çocuğa kalp masajı yaptığını söyleyen yetkililer, "Memurlar, çocukların ebeveynlerinin üst katta uyuduğu sırada 12 yaşındaki kız çocuğunun, 9 yaşındaki erkek kardeşini bıçakladığını tespit etti. 9 yaşındaki kurban ameliyata alınmak üzere hastaneye sevk edildi. Ne yazık ki yaralı 02.30 sıralarında hayatını kaybetti" dedi.

Çocuk gözaltında 

Polis olaya ilişkin yaptığı açıklamada, şüpheli çocuğun gözaltına alındığını ve bir aile merkezine sevk edildiğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD
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