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Yunanistan Libya'nın sularına sarktı Libya tepki gösterdi Atina nota verdi

Yunanistan Libya'nın sularına sarktı Libya tepki gösterdi Atina nota verdi

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, sismik araştırma gemisinin Girit'in güneyi ve batısında yürüttüğü araştırma faaliyetlerine tepki gösteren Libya'ya sözlü nota verdi

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, "SANCO SWIFT" isimli sismik araştırma gemisinin Girit'in güneyi ve batısında yürüttüğü araştırma faaliyetlerine Libya’nın verdiği tepkiye, sözlü notayla yanıt verdiği bildirildi.

Yunan basınının diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın Atina Büyükelçiliğine sözlü nota verdi.

Notada, "SANCO SWIFT" isimli sismik araştırma gemisinin faaliyet yürüttüğü Girit'in güneyi ve batısının, Yunanistan'ın yetki alanında olduğu ileri sürüldü.

Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat muhtıralarının, Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle tanınmadığının, Libya'nın Atina Büyükelçiliğine iletildiği kaydedildi.

Libya Girit'in güneyinde sismik araştırma girişimi nedeniyle Yunanistan'ı kınamıştı

Libya Dışişleri Bakanlığı, 7 Aralık 2022'de, Atina yönetiminin, Akdeniz'de Libya ve Yunanistan deniz sınırlarında, petrol ve doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleri için uluslararası şirketlerle anlaşma yapmasını kınamıştı.

AA'nın haberine göre; Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın, ülkede yaşanan "krizi fırsat bilerek" deniz yetki alanları konusunda kendi tutumunu Libya’ya dayatmak hedefiyle tartışmalı bölgelerde sismik araştırma yapmak için uluslararası şirketlerle anlaştığı kaydedilmişti.

Türkiye ve Libya Yunanistan'a ortak yanıt vermişti

Türkiye ve Libya, aralarında imzalanan hidrokarbon ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatlarından duyduğu rahatsızlığı Birleşmiş Milletler'e (BM) ileten Yunanistan'a, geçen yıl aralık ayında ortak yanıt vermişti.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Taher El-Sonni’nin BM Genel Sekreterliğine gönderdiği mektupta, Yunanistan'a, "iki komşu ülkenin egemen kararlarına saygı duyması" çağrısı yapılmıştı.

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