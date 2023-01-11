Kar 20 santimi geçecek! 11 şehre ciddi uyarı Meteoroloji sarı ve turuncu dedi İstanbul'da bugün...
11 Ocak güncel hava durumunun detayları belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 11 şehre sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Antalya, Aydın, Burdur, Isparta ve birçok şehirde kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji bazı noktalara kar uyarısı da yaptı. Peki, İstanbul ve Ankara gibi metropollerde bugün hava nasıl olacak? İşte 11 Ocak şehirlerde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Ocak (bugün) hava durumu raporunda 11 şehre sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bugün Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli yağmur hakim olacak. Akdeniz'in yüksek kesimlerinde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülecek. İşte 11 Ocak'ta Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer şehirlerde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Mersin, Karaman, Eskişehir ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Ege'nin Yüksekleri ile Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Akdeniz'de fırtına uyarısı!
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan hava tahminine göre, Batı Akdeniz'de rüzgar, günün ilk saatlerden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde esecek.