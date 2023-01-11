Beyzanur boğazında bornoz ipiyle ölü bulundu! 3 aylık kocaya beraat verildi nedeni ise...

KOCAELİ'de bir şahıs, 3 aylık eşini boğazında bornoz ipiyle evde ölü bulduğu yönünde ihbarda bulunmuştu. Olayın şüphelisi olarak görülen şahıs tutuklanmasının ardından ev hapsi cezası almıştı. Görülen davada mahkeme kararı kadının ailesini hüzne boğdu. 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gözetilerek kocaya beraat verildi.

Abone ol

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya ev hapsinde bulunan Ömer F., avukatları Osman Anıl Acurman, Osman Keser, maktul Beyzanur Özel F.'nin ailesinin avukatı Musa Kazım Özok ve aileler katıldı.

"Üçüncüde kızımın ölüsünü aldım"

Sanığın cezalandırılmasını isteyen Beyzanur’un annesi Arzu Özel, "Sanık daha önce 2 defa Beyzanur'un boğazını sıktı. Üçüncü olayda kızımın ölüsünü aldım" dedi.

Beyzanur’un babası ise "Size ve Türk adaletine güveniyorum. Kızım asla intihar etmez. Sakın ola kızımı öldüreni serbest bırakmayın" diye konuştu.

"22 aydır 4 duvar arasındayım"

Suçlamaları kabul etmeyen Ömer F., "Ben yapmadım. Eşimle severek evlendim. Eşime şiddet göstermedim. Eşimle tartışma yaşıyorduk ama kendisine şiddet uygulamadım. 22 aydır 4 duvar arasındayım. Beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

O ilke gözetilerek beraat verildi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti; yeterli, inandırıcı ve kesin delil elde edilemediğinden, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gözetilmek suretiyle sanığın beraatine karar verdi.

"Ömer’e evlilik yıl dönümü hediyesi oldu"

Karar sonrası açıklama yapan Beyzanur Özel F.'nin annesi Arzu Özel, "Başka annelerin yürekleri yanmasın. Adalet Bakanlığına sesleniyorum. Bu tür cezalara farklı bir yasa, farklı bir çözüm bulsunlar. Aileler yanıyor. 21 aydır adliye kapısındayım. 8 Ocak Beyzanur'un evlilik yıl dönümüydü. Bu karar 10 Ocak’ta Ömer’e herhalde evlilik yıl dönümü hediyesi oldu" ifadelerini kullandı.

"Kardeşim huzur içinde uyusun"

Beyzanur'un ağabeyi ise, "Bu beraat kararını kabul etmiyoruz. Kardeşimin intikamını adalet yoluyla sağlayacağız. Kardeşim huzur içinde uyusun, biz ailesi adalet peşinde koşacağız" şeklinde konuştu.

Boğazında bornoz ipi

Alikahya Mahallesi'ndeki apartmanda 20 Mart 2021'de meydana gelen olayda; Ömer F., olaydan 3 ay önce evlendiği eşi Beyzanur Özel F.'yi boğazında bornoz ipiyle ölü bulmuş, olayın şüpheli görülmesi üzerine tutuklanmıştı. Sanık Ömer F., yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra ev hapsine karar verilmişti.