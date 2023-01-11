Türkiye Libya hidrobarkon anlaşması Batı'yı kızdırdı Libya'da bir mahkeme devreye girdi

Türkiye ve Libya arasında imzalanan ve Akdeniz’de suların ısınmasına neden olan hidrokarbon anlaşmasıyla ilgili Libya’dan şaşırtan bir haber geldi. Reuters haber ajansı Libya’da bir mahkemenin anlaşmayı askıya aldığını aktardı.

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Libya’da bir mahkeme, geçen yıl Trablus hükümeti ile Ankara arasında petrol ve gaz arama çalışmalarına yönelik imzalanan enerji anlaşmasıyla ilgili çok dikkat çeken bir karara imza attı.

Mahkemenin adı yok

Sözcü'nün haberine göre İngiliz Reuters haber ajansı Libya’da bir mahkemenin anlaşmayı askıya aldığını aktardı. Anlaşmanın askıya alındığına dair bilgi bir adli kaynak tarafından verildi. Ancak haberin ayrıntısında mahkemenin adı, karar metni ve hangi bölgede olduğu yazılmamaması dikkat çekti.

Libya Başbakanı Dibeybe: Türkiye ile işbirliğinin sürmesi kaçınılmaz

Bilindiği üzere Libya fiilen ikiye bölünmüş durumda. BM'nin tanıdığı Libya hükümeti Türkiye ile çok sıkı anlaşmalara imza attı. Öte yandan Libya Başbakanı Dibeybe, dün Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Tevabil Menekşe'nin görev süresinin sona ermesi sebebiyle, Büyükelçi Kenan Yılmaz ve Ateşelik çalışanlarını kabulü sırasında "Türkiye ile ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda işbirliğinin sürmesi kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Libya Yunanistan'a ortak yanıt vermişti

Öte yandan Türkiye ve Libya, aralarında imzalanan hidrokarbon ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatlarından duyduğu rahatsızlığı Birleşmiş Milletler'e (BM) ileten Yunanistan'a, geçen yıl aralık ayında ortak yanıt vermişti.

Bu gelişme sonrası Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, sismik araştırma gemisinin Girit'in güneyi ve batısında yürüttüğü araştırma faaliyetlerine tepki gösteren Libya'ya sözlü nota verdi.

Türkiye ile Libya arasında güçlü tarihi bağların yanı sıra iki güvenlik, askeri ve ekonomik alanlarda çok sayıda anlaşma bulunuyor.

Anlaşma, Libya ve Türkiye’nin petrol ve gaz keşifleri yapmalarını kapsıyordu ancak Mısır ve Yunanistan’ın da söz konusu sularda hak iddiaları bulunuyor.

Avrupa Birliği anlaşmayı kabul etmiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta Libya ile hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıklamış, Yunanistan ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bu anlaşmaya karışamayacaklarını söylemişti. Ankara-Atina hattında tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde imzalanan anlaşma Avrupa’da tepkilere yol açmış, Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Spano, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın yasallığının kabul edilmediğini belirtmişti.

Fransa ve Almanya gibi ülkeler de anlaşmaya itiraz ederken, Yunanistan ve Mısır'dan çok sert açıklamalar gelmişti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, “Bu anlaşma Akdeniz’deki güvenliği ve istikrarı tehdit etmektedir” derken Mısırlı mevkidaşı Semih Şükrü de Libya’da iki ayrı yönetim olduğuna dikkat çekerek Trablus hükümetinin böyle bir anlaşmayı imzalama yetkisi bulunmadığını savunmuştu.

Hidrokarbon kaynakların önemi artıyor

Libya ve Türkiye arasındaki hidrokarbon anlaşması, 2019’da imzalanan mutabakatın devamı niteliğindeydi. Mısır ve Yunanistan da buna karşı 2020'de “deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını” imzalamıştı.

Libya’daki hidrokarbon kaynakları, dünyada enerji fiyatlarının hızla yükselmesi nedeniyle giderek daha önemli hale geliyor.