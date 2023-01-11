Bebek Sahili'nde cinsel ilişki rezaleti! Yakalama emri çıkarıldı avukatın talebine mahkemeden ret!

İSTANBUL Bebek Sahili'nde bir kadınla cinsel ilişkiye giren Özgür Kavi'nin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, mağdur sanık Carmen Maria T. hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Sanık Kavi'nin tutukluluk halinin devamına hükmedilerek dava ileri bir tarihe ertelendi.

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Bebek Sahili'nde 30 Mayıs 2022 günü Carmen Maria T. ile cinsel ilişkiye giren Özgür Kavi'nin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki sanık Carmen Maria T. katılmadı. Duruşmada tutuklu sanık Özgür Kavi hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Kavi tahliyesini isterken, sanık avukatı ise müvekkilinin akıl sağlığına ilişkin rapor alınmasını talep etti.

Yakalama emri çıkarıldı

Ara kararını açıklayan mahkeme, mağdur sanık Carmen Maria T. hakkında yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

Sanık avukatının talebine ret!

Mahkeme, Kavi hakkında akıl sağlığı raporu aldırılması talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianamede kaç yıl hapis istendi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özgür Kavi'nin 'beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı cinsel istismar' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar ve 'hayasızca hareketler' suçundan ise 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.