BIST 4.942
DOLAR 18,78
EURO 20,19
ALTIN 1.137,09
HABER /  GÜNCEL

Bebek Sahili'nde cinsel ilişki rezaleti! Yakalama emri çıkarıldı avukatın talebine mahkemeden ret!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bebek Sahili'nde cinsel ilişki rezaleti! Yakalama emri çıkarıldı avukatın talebine mahkemeden ret!

İSTANBUL Bebek Sahili'nde bir kadınla cinsel ilişkiye giren Özgür Kavi'nin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, mağdur sanık Carmen Maria T. hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Sanık Kavi'nin tutukluluk halinin devamına hükmedilerek dava ileri bir tarihe ertelendi.

Abone ol

Bebek Sahili'nde 30 Mayıs 2022 günü Carmen Maria T. ile cinsel ilişkiye giren Özgür Kavi'nin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki sanık Carmen Maria T. katılmadı. Duruşmada tutuklu sanık Özgür Kavi hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Kavi tahliyesini isterken, sanık avukatı ise müvekkilinin akıl sağlığına ilişkin rapor alınmasını talep etti.

Yakalama emri çıkarıldı

Ara kararını açıklayan mahkeme, mağdur sanık Carmen Maria T. hakkında yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

Sanık avukatının talebine ret!

Mahkeme, Kavi hakkında akıl sağlığı raporu aldırılması talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianamede kaç yıl hapis istendi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özgür Kavi'nin 'beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı cinsel istismar' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar ve 'hayasızca hareketler' suçundan ise 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kar 20 santimi geçecek! 11 şehre ciddi uyarı Meteoroloji sarı ve turuncu dedi İstanbul'da bugün...
Foto Galeri Kar 20 santimi geçecek! 11 şehre ciddi uyarı Meteoroloji sarı ve turuncu dedi İstanbul'da bugün... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 103,47 arttı
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 103,47 arttı
12 aylık cari açık 45 milyar doları aştı!
12 aylık cari açık 45 milyar doları aştı!
CHP ve İYİ Parti için 'dokunulmazlık' günü! Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır için karar verilecek
CHP ve İYİ Parti için 'dokunulmazlık' günü! Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır için karar verilecek
Beyzanur boğazında bornoz ipiyle ölü bulundu! 3 aylık kocaya beraat verildi nedeni ise...
Beyzanur boğazında bornoz ipiyle ölü bulundu! 3 aylık kocaya beraat verildi nedeni ise...
Kulis haber! Seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı kesinleşti! Borçlar seçim sonuna erteleniyor memura Mart'ta ek zam geliyor
Kulis haber! Seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı kesinleşti! Borçlar seçim sonuna erteleniyor memura Mart'ta ek zam geliyor
Şebnem Korur Fincancı hakim karşısında
Şebnem Korur Fincancı hakim karşısında
Çanakkale'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Çanakkale'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
THY'den avantajlı bilet kampanyası! Tarihlere dikkat
THY'den avantajlı bilet kampanyası! Tarihlere dikkat
Türkiye Libya hidrobarkon anlaşması Batı'yı kızdırdı Libya'da bir mahkeme devreye girdi
Türkiye Libya hidrobarkon anlaşması Batı'yı kızdırdı Libya'da bir mahkeme devreye girdi
ABD'de evli kadın polisin kirli çamaşırları ifşa oldu: Karakolda 6 meslektaşla cinsel ilişki!
ABD'de evli kadın polisin kirli çamaşırları ifşa oldu: Karakolda 6 meslektaşla cinsel ilişki!
Duyanların kanı dondu! 12 yaşındaki çocuk, 9 yaşındaki kardeşini öldürdü!
Duyanların kanı dondu! 12 yaşındaki çocuk, 9 yaşındaki kardeşini öldürdü!
Yunanistan Libya'nın sularına sarktı Libya tepki gösterdi Atina nota verdi
Yunanistan Libya'nın sularına sarktı Libya tepki gösterdi Atina nota verdi