Kulis haber! Seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı kesinleşti! Borçlar seçim sonuna erteleniyor memura Mart'ta ek zam geliyor

18 Haziran'da yapılması gereken seçimlerin öne alınarak 14 Mayıs 2023 günü yapılması kesinleşti. Habertürk yazarı Bülent Aydemir, "En azından Cumhur İttifakı buna göre hazırlıklarını yapıyor. Dış borç ötelemeleri, iç ödemeler hep seçim sonrasına göre şekillendiriliyor" diye yazdı... Erdoğan'ın seçimden önce Mart ayı içinde memurlara ek zam yapacağı konuşuluyor...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'an "Mevsim şartları nedeniyle seçimi biraz öne alabiliriz" çıkışının ardından yeni seçim tarihi kesinleşti. Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak, "neredeyse netleştiğini" belirten HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, "En azından Cumhur İttifakı buna göre hazırlıklarını yapıyor. Dış borç ötelemeleri, iç ödemeler hep seçim sonrasına göre şekillendiriliyor" dedi. İşte Aydemir'in yazısından satır başları...

Hepsi seçime endekslendi

- Emeklilikte yaşa takılanlar meselesinin çözümü için hazırlanan teklif yasalaştıktan sonra ilk maaşların yatırılması, torba yasaya konulacak bazı ekonomik af ve yapılandırma konuları hep seçim tarihine endekslenmiş durumda.

Memura seçimden önce yeni zam

- Hatta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memur maaşlarına yılın ikinci yarısında yapılacak ek zammı, seçimden önce açıklayabileceği konuşuluyor...

Seçim ekonomisi tam gaz gidiyor

- Seçim ekonomisi tam gaz gidiyor. Belki herkesin üzerinde uzlaştığı tek konu bu. Seçime giderken, iktidar, kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda, her türlü şart zorlanarak seçmeni memnun etmeye dönük adımlar atılıyor.

Muhalefet de itiraz etmiyor çünkü...

- Ufak tefek çıkışlar dışında muhalefet de buna itiraz etmiyor. Çünkü vatandaşı memnun etmek lazım. Seçim var! Her seçim döneminde olduğu gibi toplumun farklı kesimlerinden gelen taleplerin de sınırı olmuyor doğal olarak…

- Çoğu kesim, iktidar vermese bile muhalefet zorlar ve bu düzenleme yapılır yaklaşımıyla hareket ediyor. Bu tespitleri, geçim zorluğu yaşayan vatandaşların kaygılarını paylaştığımı belirterek yapıyorum…