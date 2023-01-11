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CHP ve İYİ Parti için 'dokunulmazlık' günü! Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır için karar verilecek

CHP ve İYİ Parti için 'dokunulmazlık' günü! Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır için karar verilecek

CHP milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyaları bugün TBMM Adalet Karma Komisyonu'nda görüşülecek. Toplantıya CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri katılmayacak.

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TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlık dosyalarını görüşecek. Komisyon toplantısına CHP, İYİ Parti ve HDP üyeleri katılmayacak.

Ali Mahir Başarır dosyasında ne var?

CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında, görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve dört belediye personelinin yargılandığı davanın duruşması sırasında yaşanan olaylarla ilgili “duruşma hakimlerine alenen hakaret,” “adil yargılanmayı etkilemeye teşebbüs” gerekçeleriyle fezleke düzenlendi.

Lütfü Türkkan dosyasında ne var?

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım 2021'de Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında, yaşamını yitiren asker yakını olduğu ifade edilen bir kişiye hakaret ettiği gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

CHP, İYİ Parti ve HDP katılmıyor

Toplantıya CHP, İYİ Parti ve HDP üyeleri katılmayacak. İlkesel bir tutum aldıklarını dile getiren HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, “Katılsak bile hayır oyu verecektik. Bunun ilkesel bir tutum olduğunu söylüyoruz” dedi.

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