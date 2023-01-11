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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomi gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nebati,  "2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var." ifadelerine yer verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevapladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yaptığı açıklamada, "2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var." ifadelerine yer verdi. Bakan Nebati açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

İkinci el konutta kampanya mesajı

Bakan Nebati milyonların merak ettiği ikinci el konutta kampanya olacak mı sorusuna cevap verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "İkinci el konutla ilgili talep var. Bankalarımızla bu konuda çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir." ifadelerine yer verdi.

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