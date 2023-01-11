Emekliyi heyecanlandıran haber! Bayram ikramiyesine zam formülülleri bomba
|
Maaş zam oranları ikramiyelerde de zam beklentisini beraberinde getirdi. Emekliler Nisan ayında ne kadar ikramiye alacaklarını merak ediyor. Bayram ikramiyeleri ne zaman belli olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Uzmanı Özgür Kaya olası zam formüllerini açıkladı.
Emekli bayram ikramiyelerinde artış beklentisi oluştu. TV100'ün haberine göre Sosyal Güvenlik Uzmanı Uzmanı Özgür Kaya, emeklilerin Ramazan bayramı için alacakları ikramiyelere olası zam formüllerini açıkladı.
15
Özgür Kaya'nın açıklamasına göre; emekliye 2023 yılı Ocak ayında verilen yüzde 30 zam oranına göre verilecek artışla bu tutar 1.430 liraya geliyor.
25
İkinci senaryoda en düşük emekli maaşı olan 5 bin 500 liranın yarısını ödenebilir.
35
Bu hesaba göre de Ramazan Bayramı'nda emeklinin cebine 2 bin 750 lira girme ihtimali bulunuyor.
45