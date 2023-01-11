Kayıp eski bakan İstanbul'da pazarda ortaya çıktı! Türkiye'yi 'kırmızı'ya almıştı, iddialar yayıldı

İNGİLTERE'de istifasının ardından gözlerden ırak olan eski Sağlık Bakanı Matt Hancock Türkiye'de sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Hancock, İstanbul'da bir pazardan kıyafet alışverişi yaparken görüntülendi... Hancock'un İstanbul'a gelişiyle ilgili iki iddia ortaya atıldı.

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İngiltere'nin eski sağlık bakanı Matt Hancock, İstanbul'da bir pazar noktasında kıyafet ararken görüntülendi.

Eski sağlık bakanının kıyafet ararken çekilmiş videosu TikTok'ta ve İngiliz basınında kısa sürede yayıldı.

"Ya saç ektirmeye geldi ya da..."

İngiliz LBC'nin haberine göre, Pazar günü kaydedilen videoya kısa sürede pek çok yorum yapıldı. Bunlardan biri de şakayla karışık Hancock'un 'ya saç ekimi ya da dişlerini yaptırmak için orada olduğu' iddiasıydı.

"100 milyon sterlin bahse girerim"

Twitter'da da birçok kişi Hancock'un Türkiye ziyareti için "100 milyon sterline bahse girerim Matt Hancock saç ektirecek" yorumunda bulundu.

Şaka sosyal medyada hızla yayıldıktan sonra, Hancock saç ekimi ve dişlerine estetik yaptırmak için ülkede olduğunu inkar eden bir TikTok videosu yayınladı.

İddiaları reddetti

Videoda Matt Hancock "İşe döndüm ve bir gazetecinin arayıp hafta sonu saç ekimi ve kaplama yaptırmak için İstanbul'a gidip gitmediğimi sorduğunu gördüm. Hayır. Hafta sonu İstanbul'a gittim ama bunun nedeni saçım veya dişim değil" diyerek iddiaları reddetti. Hancock ziyaretine ilişkin herhangi bir açıklamada ise bulunmadı.

"Türkiye" inadı akla geldi

Matt Hancock, salgın döneminde Türkiye'yi inatla kırmızı listeden çıkarmamıştı...

Eski bakanın pazar alışverişindeyken görüntüsü...

Hancock'un olaylı istifası