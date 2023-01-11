İşverene EYT desteği! Kıdem tazminatı için verilecek kredinin ayrıntıları belli oldu

Emekli olacak EYT'lilere ödenecek kıdem tazminatıyla ilgili işverenlere yönelik desteği Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı. Nebati, "36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacak. Faiz oranları da düşük. Bankalar ve katılım finans kurumları da iştirak edecek." dedi.

Abone ol

Emekli olacaklara verilecek kıdem tazminatıyla ilgili işverenlere yönelik destek paketininin ayrıntılarını Bakan Nebati açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle şirketler için öngörülmeyen bir maliyet olacağını belirten Nebati, "Bir firma öngöremediği kıdem tazminatını biz karşılayacağız. Doğrudan çalışanın hesabına gidecek. Alacağız doğrudan kişinin hesabına parayı yatıracağız. Oldukça düşük maliyetli olacak" dedi.

Faiz oranları da düşük

EYT için işverene verilecek kredi desteğinin ayrıntılarını açıklayan Nebati, "36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacak. Faiz oranları da düşük. Bankalar ve katılım finans kurumları da iştirak edecek" diye konuştu.