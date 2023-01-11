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Feci kazada hız göstergesi 130 kilometrede takılı kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Feci kazada hız göstergesi 130 kilometrede takılı kaldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Sürücünün ağır yaralandığı kazada, aracın hız göstergesinde ibrenin 130 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

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Kaza, Şirinyalı mevkii D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AIK 273 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sol şeritte bulunan beton bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç hurdaya döndü, sürücü ise sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın ardından aracın hız göstergesinde ibrenin 130 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

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