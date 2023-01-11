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İstanbul'daki iki barajda durum çok vahim! Durumumuz çok acı

İstanbul'daki iki barajda durum çok vahim! Durumumuz çok acı

İstanbul'un Trakya'dan su ihtiyacını önemli oranda karşılayan Kazandere ve Pabuçdere ile Istrancalar barajlarındaki doluluk oranları, her geçen gün azalıyor.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre, Kırklareli'nin Vize ilçesi sınırlarında bulunan, Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere, Pabuçdere ile Istrancalar'da geçen yıl Eylül ayında yüzde 50 olan doluluk oranları, büyük oranda geriledi.

Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 4,74'e, Pabuçdere'nin yüzde 4,77'ye, Istrancalar'ın ise yüzde 37,07'ye düştü. Pubuçdere ve Kazandere barajları, kuruma noktasına geldi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, son verilere bakıldığında Trakya başta olmak üzere Türkiye'de çok ciddi kuraklık olduğunu söyledi. Prof. Dr. Orta, "Hem meteorolojik kuraklık hem de tarımsal kuraklık var; an itibarıyla Trakya'da da bu sıkıntı devam ediyor. Yer altı suyu sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Barajlardaki ve göletlerdeki su seviyeleri azaldıkça su kullanıcıları mevcut olan kuyularını, yer altı sularını kullanıyor. Dolayısıyla buradan kullanım günden güne artıyor. Beslenme doğrultusundaki kullanıma hiçbir zaman 'hayır' demedik. 5 birim yer altı suyu beslenmesi varsa 5 birim kullanılsın fakat 5 birim beslenmeye yılda 10-15 birim çekerseniz bu, su seviyenizin sürekli olarak düşmesini sağlıyor. 600 metrelik Ergene aküferinin şu anda 400 metresini kullanmış durumdayız. 4'te 3'ünü kullanmış durumdayız çünkü neden? Bizim Ergene-Meriç aküferinde 0,4 milyar metreküp beslenmemiz vardır. Tahminen hesaplarımıza göre, şu anda yıllık çekimimiz bizim 1 milyar metre küpün üzerinde. Dolayısıyla 0,4 besliyoruz, 1 milyar çekiyoruz. 2 katından fazlasını çekiyoruz. Dolayısıyla seviye, her geçen gün düşmeye devam ediyor" diye konuştu.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların genel doluluk oranı ise yüzde 31,56 oldu. Barajların doluluk oranları şöyle: 

-Ömerli: 35,43

-Darlık: 28,39

-Elmalı: 29,8

-Terkos: 37,73

-Alibey: 17,61

-Büyükçekmece: 34,48

-Sazlıdere: 37,1

-Istrancalar: 37,07

-Kazandere: 4,74

-Pabuçdere: 4,77 

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