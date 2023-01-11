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Yardım için verilen kömürleri satarken yakalandı

Yardım için verilen kömürleri satarken yakalandı

Ordu’da, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtılan yardım kömürlerini satın alarak, para karşılığı sattığı iddia edilen bir kişi yakalandı.

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 Edinilen bilgiye göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttığı ve üzerinde ‘para ile satılamaz’ ibaresi bulunan 25 kilogramlık kömür torbalarının satıldığına dair ihbar alındı. İhbarı değerlendiren ekipler, İsa A.(40) isimli şahsın kömürlerin torbasını vatandaşlardan 38 TL’ye alıp 50 TL’ye sattığı iddiası üzerinde şahsı yakaladı.

Deposunda yaklaşık 200 torba kömür bulunan ve hakkında adli işlem başlatılan İsa A., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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