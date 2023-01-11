Rapor parası alacaklar dikkat! Geçici iş göremezlik parası o rakamlardan hesaplanacak

Yeni yılda asgari ücretli çalışan, emekli ve memur maaşlarına yapılan zamlar hakkında tartışmalar devam ederken SGK rapor parasının da yükseldiği açıklandı. Geçici iş göremezlik rapor hesaplama tutarları belli oldu. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…

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SGK tarafından verilen rapor paraları 2023 yılında güncellendi. Devlet tarafından sağlanan pek çok farklı kaleme yeni yılla birlikte güncelleme yapıldı. Asgari ücret, memur ve emekli aylığı derken bu kez de rapor paralarını değişti. 2023 yılı zam oranları 4 Ocak 2023 tarihinde kesinleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama kapsamında asgari ücrete %55 memur ve emekli aylıklarına ise %30 oranında zam yapıldığı belirtildi. Yapılan zamlar kapsamında çalışanlara verilen rapor parası da güncellendi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinde kullanılan hekim veya sağlık kurulu raporlarına istinaden verilen rapor paraları da yükseltildi. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…

2023 rapor parası nasıl hesaplanır?

Geçici iş göremezlik parası olarak bilinen ödemeler halk arasında rapor parası adıyla anılıyor. Çalışan kişilerin iş kazası,meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde kurum tarafından belirtilen hekim veya sağlık kurulu tarafından alınan sağlık raporları kapsamında Rapor parası ödenir. Rapor paraları günlük kazançların alt sınırına göre ödenir. Asgari ücrete yapılan %54.6 oranında zam oranıyla rapor paraları da aynı doğrultuda yükseldi. Rapor parası hesaplamaları için geçerli olan şartlar şu şekildedir:

Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,

Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisi olarak ödenmektedir.

Asgari ücret 2023 yılında %54.6 oranında zamlanırken rapor paraları kapsamında ayakta tedavi için ödenen tutar 223.50 TL olurken yatarak tedavilerde ise 167.68 olarak veriliyor.