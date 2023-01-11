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2023 yılında göreve başlayan öğretmen ne kadar maaş alacak?

2023 yılında göreve başlayan öğretmen ne kadar maaş alacak?

2023 yılında memur maaşlarına yüzde 30 zam yapıldı. Zammın ardından en düşük öğretmen maaşı da belli oldu.

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En düşük öğretmen maaşı 2023 yılında yüzleri güldürmedi. Asgari ücrete kıyasla fazla bir tutar olsa da öğretmenler yüksek enflasyon karşısında daha fazla maaş tutarı bekliyordu. İşte, MEB'de kadrolu memur olarak çalışan bir öğretmenin 2023 yılında alacağı en düşük maaş...

2023 yılı için öğretmenlere ödenecek ek ders ücreti vergi kesintilerine göre değişirken, yüzde 15'lik vergi kesintisiyle gündüz ek ders ücreti 51,15 TL olarak belirlendi.

2023 en düşük öğretmen maaşı ne olacak?

2023 yılında kadrolu olarak atanarak Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı bir okulda göreve başlayacak bir öğretmenin yüzde 30 zamlı maaşı 13 bin 300 TL olacak.

2023 öğretmene çocuk yardımı ne kadar? 

Yine yüzde 30 zammın ardından 2023 yılı için eşi çalışmayanların 985 TL eş yardımı, 72 aydan iki büyük çocuğu olanlar da 216 TL çocuk yardımı ödemesi yapılacak.

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