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Üniversitelerde yatay geçiş koşullarına düzenleme

Üniversitelerde yatay geçiş koşullarına düzenleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencilerinin diploma programları arasında yatay geçiş başvurularının, genel not ortalamaları ile kayıt oldukları yıldaki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanlarının en az yüzde 40'ının hesaplamaya dahil edilerek senatoların belirlediği kriterlere göre değerlendirilmesini kararlaştırdı.

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YÖK, üniversitelerde programlar arası yatay geçiş koşullarına yönelik düzenleme yaptı. 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

En az yüzde 40'ı hesaplamaya dahil edilecek

Buna göre, yatay geçiş başvuruları, adayların genel not ortalaması ile programın puan türünde yükseköğretime kayıt olduğu yıldaki ÖSYS/YKS puanının en az yüzde 40'ı hesaplamaya dahil edilerek, senato tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilecek ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanacak. Bu hüküm, 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde yürürlüğe girecek.

Bunun yanında başarı şartını taşıyan diğer adaylar, başarı sırasına göre yedek aday olarak ilan edilecek. Bu hüküm, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

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