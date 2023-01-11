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Washington Post Türkiye seçimleri yazısı gündem oldu '2023'te dünyadaki en önemli seçim olacak' denildi

Washington Post Türkiye seçimleri yazısı gündem oldu '2023'te dünyadaki en önemli seçim olacak' denildi

Amerikan Washington Post Gazetesi'nde Türkiye'de yapılacak genel seçimlerle ilgili kaleme alınan bir görüş yazısı gündem oldu. Haberde bunun, 2023 yılında dünyadaki en önemli seçim olacağına dikkat çekildi. Seçim sonucunun ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'daki dengeleri değiştirebileceği belirtildi.

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ABD merkezli Washington Post Gazetesi, Türkiye genel seçimleriyle ilgili bir görüş yazısını "2023'te dünyanın en önemli seçimi Türkiye’de olacak" başlığıyla yayınladı.

Yazıda Haziran’da yapılması planlanan seçimin Washington, Moskova, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’da jeopolitik ve ekonomik hesapları şekillendireceği belirtildi.

Analizde, Türkiye’deki seçimlerin özellikle Türkiye’nin son dönemdeki hem savunma sanayiindeki atılımları ve Ukrayna-Rusya savaşındaki rolü nedeniyle dünya güçlerinin de yakın takibinde olacağı vurgulandı.

"Erdoğan karışık duygular uyandırıyor"

Washington Post'taki yazıda ayrıca, "Ankara’nın dünya meselelerindeki etkisi, Erdoğan’ın uzun süre iktidarda kaldığı süre boyunca elde ettiği başarıları kanıtlıyor. Buna rağmen, yurtiçinde ve yurtdışında, seçim beklentileri karışık duygular uyandırıyor.” dendi.

Seçimlerde muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olarak hangi adayı çıkaracağı da görüş yazısında geniş yer buldu.

“Erdoğan’ın tercih ettiği rakip, CHP’yi 12 yıldır yöneten biraz renksiz bir isim olan Kılıçdaroğlu olacaktır. Birçok Türk siyasi analist, daha genç ve daha karizmatik İmamoğlu’nun daha güçlü bir rakip olacağını söylüyor." ifadeleri kullanıldı.

"Seçime kadar Batılı liderler gergin kalacak"

Yazı, “Türkler oylarını kullanana kadar batılı liderler gergin durumda kalacak” cümlesiyle bitti.

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