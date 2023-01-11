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Fransız basını duyurdu! Fenerbahçe Alexis Sanchez'in peşinde

Fransız basını duyurdu! Fenerbahçe Alexis Sanchez'in peşinde

Süper Lig'de ara transfer sezonuna günler kala kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe daha önce Galatasaray'ın çok istediği Marsilya'nın tecrübeli yıldızı Alexis Sanchez için girişimlere başladı. Fransız basının duyurduğu flaş transferde sarı-lacivertli yönetimin kısa sürede Marsilya'nın kapısını çalacağı kaydedildi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen 34 yaşındaki Şilili oyuncu Alexis Sanchez'i gündemine aldı.

Sport.fr'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin kısa süre içinde tecrübeli golcü için Marsilya'nın kapısını çalacağı kaydedildi. Haberde oyuncunun artan yaşı sebebiyle daha fazla Fransa'da forma giyemeyeceğini düşünerek farklı bir maceraya atılabileceği ifade edildi.

Sanchez gelirse Pedro yolcu
Öte yandan sarı lacivertli takımda sakatlığı bulunan Joao Pedro'nun gönderilmesinin de gündemde olduğu belirtildi.

Marsilya'da Igor Tudor'un düzenli olarak forma verdiği başarılı oyuncunun bu sezon Fransız ekibinde 7 golü var.

Yaz transfer döneminde Inter'den ayrılma kararı alan Sanchez ile Galatasaray da yoğun şekilde ilgilenmişti ancak Şilili oyuncu tercihini Marsilya'dan yana kullanmıştı.

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