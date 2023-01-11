Bolu Yuva köyündeki su zehirlenmesi! Eyüp Ertem'in otopsi raporu çıktı

BOLU'da, Yuva köyünde su zehirlenmeleri nedeni ile 148 kişi hastanelik olmuş bir kişi de hayatını kaybetmişti. 49 yaşındaki Eyüp Ertem’in otopsi raporunda ölüm nedeninin arsenik karışmış kirli su kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

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Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde Kurban Bayramı'nın son günü itibariyle birçok kişi karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. İlk belirlemelere göre ise 148 kişinin sudan zehirlendiği tespit edildi.

Çaydurt Mahallesi'nde meydana gelen zehirlenme olayında 1 kişi de hayatını kaybetti. 23 Temmuz’da hayatını kaybeden 49 yaşındaki Eyüp Ertem’in otopsi raporu sonuçlandı.

Adli Tıp Kurumu 8'inci İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Ertem'in kanında yüksek oranda arsenik maddesi olduğu ifade edildi. Rapora göre Ertem'in ölüm nedeninin arsenik karışmış kirli su kaynaklı olduğu ortaya çıktı.