Prens Harry eltilerin kavgasını ifşa etti: Karım yerde hıçkıra hıçkıra ağlıyordu

Prens Harry'nin anı kitabı Spare'den çarpıcı iddialar gelmeye devam ediyor. Harry, karısı Meghan Markle ile ağabeyi Prens William'ın eşi Prenses Kate Middleton arasında, düğünlerinden birkaç gün önce yaşanan mesaj krizini kaleme aldı. Harry, olayı "Eve geldim ve Meg’i yerde buldum. Hıçkırarak ağlıyordu” diye anlattı.

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Prens Harry, ses getiren anı kitabı Spare’de, düğün zamanı eşi Meghan Markle ile ağabeyi Prens William’ın eşi Kate Middleton arasında geçen mesajlaşmayı ifşa etti. Harry, düğüne birkaç gün kala Prenses Kate’in, kızı Prenses Charlotte’ın giyeceği elbise ile ilgili şikayetini Markle’a yazdığını açıkladı.

Harry kitabında şunları yazdı:

“Meg, Kate'ten bir mesaj almış. Görünüşe göre nedimelerin elbiselerinde bir sorun varmış. Değiştirmeye ihtiyaçları vardı. Elbiseler Fransız modasına uygundu, ölçülere göre elle dikildi. Bu yüzden değiştirmeye ihtiyaç duymaları büyük bir şok olmadı. Meg, Kate'e hemen yanıt vermedi. Evet, düğünle ilgili sayısız mesaj vardı ama çoğunlukla babasıyla ilgili kaosla uğraşıyordu. Ertesi sabah Kate'e terzimizin sarayda beklediğini mesaj attı. Onun adı Ajay'dı.”

Charlotte'un elbisesi için mesaj attı

Harry, Kate Middleton’ın Meghan Markle’a, “Charlotte'un elbisesi çok büyük, çok uzun, çok bol. Evde denediğinde ağladı” dediğini, Markle’ın da yanıt olarak, “Tamam, sana terzinin sabah sekizden beri burada beklediğini söyledim. Kensington Sarayı’nda. Diğer annelerin yaptığı gibi Charlotte'u değiştirmeye götürebilir misin?” ifadesini kullandığını ekledi.

Harry’nin kitabında yazdığına göre Kate Middleton’ın yanıtı, “Hayır, tüm elbiselerin yeniden yapılması gerekiyor” şeklinde oldu.

Düğünden 4 gün önce elti krizi

Harry, olayı şu ifadelerle anlattı:

“Meg, Kate'in şu anda babasıyla ilgili neler olup bittiğinin farkında olup olmadığını sordu. Kate çok iyi bildiğini ama elbiselerin önemli olduğunu söyledi. Ve düğün dört gün sonraydı.”

Kate Middleton’ın yazdığına, Markle’ın, “Evet biliyorum” diye cevap yazdığını söyleyen Harry, kitabında şu ifadelere yer verdi:

“Kate'in Meg'in düğününü planlama şekliyle ilgili başka sorunları vardı. Geline eşlik edecek erkek çocuklar için bir parti falan var mı? Çocuklar mı? Düğündeki çocukların yarısı Kuzey Amerikalı. Daha gelmediler bile.”

Harry, karısı Meghan’ın Prenses Kate’e, “Başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Elbise uymuyorsa lütfen Charlotte'u Ajay'e götürün. Bütün gün bekledi” diye yazınca, Kate Middleton’ın sadece “Olur” diye yanıt verdiğini belirtti.

"Karımı yerde buldum"

Kitabında, “Kısa süre sonra eve geldim ve Meg’i yerde buldum. Hıçkırarak ağlıyordu” diyen Harry, şöyle yazdı:

“Onu çok üzgün görünce korktum ama bir felaket olduğunu düşünmedim. Geçen haftanın, son ayın, son günün stresinden sonra tabii ki duygular tavan yapıyordu. Dayanılmazdı ama geçiciydi. Kate'in niyeti kötü değildi, dedim ona.”

Kitabında, “Kısa süre sonra eve geldim ve Meg’i yerde buldum. Hıçkırarak ağlıyordu” diyen Harry, şöyle yazdı:

Özür diledi

“Onu çok üzgün görünce korktum ama bir felaket olduğunu düşünmedim. Geçen haftanın, son ayın, son günün stresinden sonra tabii ki duygular tavan yapıyordu. Dayanılmazdı ama geçiciydi. Kate'in niyeti kötü değildi, dedim ona.”