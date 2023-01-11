AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: TSK'ya hakaret ederek sınırı aştı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda buludu. TSK komuta kademesini hedef alan Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Çelik, "TSK'nın komuta kademesine saldırarak sınırı aştı. Demokraside hakaret kabul edilmez" ifadelerini kullandı. Öte yandan altılı masaya 'yönetim' modeli tepkisi gösteren Çelik, "Seçilmiş bir Cumhurbaşkanı değil atanmış bir Cumhurbaşkanı istedikleri ortaya çıkıyor. 6'lı masanın onayı olmadan Cumhurbaşkanı hareket edemeyecek demek demokrasiye felç etmektir" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in konuşmasından satırbaşları;

TSK'nın ortaya koyduğu başarılar, dostlarımız tarafından takdir ediliyor, Türkiye'yi sevmeyenler tarafından eleştiriliyor.

Demokrasilerde bütün kurumlar eleştirilebilir. Fakat eleştiriyle hakaret arasında çok temel bir fark vardır. Bir siyasetçinin asla geçmemesi gereken bir sınırdır.

"Şaşırtıcı olmadı"



Dün Kılıçdaroğlu vahim sözlerle TSK komuta kademesine saldırarak bu sınırı geçmiştir. Bu sözlerin Kılıçdaroğlu'ndan gelmesi hiç şaşırtıcı olmadı. Kılıçdaroğlu'nun nefret siyaseti TSK komuta kademesine hakaret etmesi haddini aşan bir boyuta ulaştı.

PKK'ya karşı kullanmadığı dili TSK'ya karşı kullanıyor.

"Bu sözü anca Yunan siyasetçiler söyler"



Biz CHP'nin PKK'ya karşı yapılacak operasyonlara neden destek vermediklerini biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun dünkü sözlerini alt alta yazsalardı ve deselerdi Yunanistan'da bir siyasetçi bunları söyledi diye haber yapılsaydı herkes inanırdı. Bu sözler vahimdir ve şiddetle kınanması gereken bir meseledir.

"TSK'yı öven bir sözüne denk gelmedi"



PKK'ya karşı kullanmadığı dili TSK komuta kademesine sergiliyor. Şimdiye kadar TSK'nın yaptığı operasyonları öven bir tutumuna rast gelmedik Kılıçdaroğlu'nun.

TSK'nın kabiliyetlerini artıracak milli imkanlar geliştirilirken, en yıkıcı sözler yine Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarından geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız tek tek bu atılan iftiraların yalan olduğunu ifade etti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun çıkıp da bu ifadeleri kullanması utanç vericidir. CHP''ye gönül veren vatandaşlarımız ve tüm milletimiz tarafından kınanacaktır.

"Sözlerini Milletin takdirine sunuyoruz"



Geçmişte kendi partilerinden yapılan açıklama şöyleydi; Ordu niye siyasete karışmıyor. Bunlara ses çıkarmıyorlardı. Bunlar açısından istenen şey askeri bürokrasidir. Dünkü açıklaması bu rahatsızlığın ifade biçiminden başka bir şey değildir. Onun sözlerini milletimizin takdirine sunuyoruz.

TSK güçlü mücadele verirken Türkiye'nin ana muhalefet genel başkanının bu tutumunun vahim olduğunu ifade ediyoruz. Terör örgütüne söyleyemediğiniz şeyleri TSK'ya söylüyorsunuz. Askerle siyaset arasındaki çizgiyi ortadan kaldıran gelenek size aittir. Askeri vesayeti ortaya koyan sizsiniz.

"6'lı muhalefete 'yönetim' tepkisi"



Vesayetin yeni bir güncellemesidir bu. Önerdikleri model eski sıkıntıları yeniden gündeme getirecek tuzaklar taşımaktadır. Seçilmiş bir cumhurbaşkanı değil atanmış bir cumhurbaşkanı istedikleri ortaya çıkıyor. 6'lı masanın onayı olmadan Cumhurbaşkanı hareket edemeyecek demek demokrasiye felç etmektir.

Türkiye için önerdikleri sistem 6'lı eş başkanlık sistemidir. Bunun için milletten bir onay alınmış mı bu soru büyük bir şekilde açıkta durmaktadır. 6'lı masayı destekleyenler tarafından da absürt bulundu. Bu bir vesayet güncellemesinden başka bir şey değildir.

Şimdiden ilan edecekleri adayı etkisiz eleman olarak ilan edecekler. Demokrasimizi tamamen felç edecek bir sistemdir. Ortada kuvvetler ayrılığı yoktur. Son derece sakıncalıdır.