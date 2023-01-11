Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında flaş karar

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında karar çıktı. 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Fincancı'nın tahliyesine karar verildi.Abone ol
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Fincancı'nın tahliyesine karar verildi.
Ayrıntılar gelecek...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Altın yıla bomba gibi girdi yükseliş sürüyor! İslam Memiş uyardı: Bunu sakın yapmayın