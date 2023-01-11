Altın yıla bomba gibi girdi yükseliş sürüyor! İslam Memiş uyardı: Bunu sakın yapmayın

11 Ocak altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Bugün altının gram fiyatı 1.137,27, çeyrek altın 1.895, yarım altın 3.789, cumhuriyet altını 7.550 liradan alıcı buluyor. Haber Global'de yer alan habere göre gram altın için 2023'te beklenti ne, küçük yatırımcı ne yapmalı? Alım fırsatları için uyaran Memiş şunları kaydetti: