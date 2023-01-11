Altın yıla bomba gibi girdi yükseliş sürüyor! İslam Memiş uyardı: Bunu sakın yapmayın
Altın kazandırmaya devam ederken yatımcı ise yükselişin devamı gelir mi merak ediyor. gram altın haftanın ikinci işlem gününde 1130 lirayı aştı. İslam Memiş 2023 yılı için bomba tüyolar verdi.
11 Ocak altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Bugün altının gram fiyatı 1.137,27, çeyrek altın 1.895, yarım altın 3.789, cumhuriyet altını 7.550 liradan alıcı buluyor. Haber Global'de yer alan habere göre gram altın için 2023'te beklenti ne, küçük yatırımcı ne yapmalı? Alım fırsatları için uyaran Memiş şunları kaydetti:
-Ekran fiyatlarında 1137 lira olan gram altın 1151 lira Kapalıçarşı'da. Yıla hızlı bir yükselişle başladı, her geçen gün rekor tazeliyor.
- Ons altın yükseliyor. 2022'de baskı altında kalmıştı altın fiyatları ancak 2023'te ciddi bir beklenti var bu da merkez bankalarının altın alımını artırdı.
-2022'de yüzde 43 değer kazanan gram altının 2023'te yüzde 60'tan fazla getiri sağlayabileceğini tahmin ediyoruz.1100 seviyesine kadar kısa vadede bir geri çekilme olabilir. Önümüzdeki haftalarda olabilir.