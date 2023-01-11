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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması! Tetikçi aranıyor 13 kişi tutuklu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması! Tetikçi aranıyor 13 kişi tutuklu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş suikastiyle ilgili 13 kişinin tutuklandığını, tetikçinin de arandığını açıkladı...

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 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sinan Ateş cinayeti hakkında açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, "13 kişi tutuklandı. Kimliği belli tetikçi aranıyor" bilgisini verdi.

Bakan Bozdağ, "Bütün boyutlarıyla soruşturuluyor. Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak, her yönüyle aydınlatılacak. Kimsenin şüphesi olmamalı, yargı işliyor" dedi. 

Bakanı Bozdağ, Kenan Deniz ve İlhan Kılıç hakkında "'Kocama hali'ne ilişkin raporlar Adli Tıp'tan çıkmış durumda. Süreç devam ediyor" dedi.

Detaylar gelecek...

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